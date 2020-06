‘Só porque sou gorda não posso ser feliz como uma magra?’, critica Jojo Todynho 

A funkeira Jojo Todynho. Foto: Instagram/@jojotodynho

Jojo Todynho, de 23 anos, deu entrevista em vídeo à Luciana Gimenez no programa Luciana By Night, da RedeTV!, na terça-feira, 9, e falou sobre suas cirurgias e os julgamentos de gordofobia.

Questionada sobre preconceito contra gordos, ela afirmou que sente isso todos os dias. "As pessoas acham que se você não é mulher padrão, você não chama atenção de ninguém, não tem contatinho, não tem vida sexual ativa. Acham que não pode ter uma vida normal como as outras. Só porque sou gorda não posso ter uma vida feliz como uma magra? Qual é a diferença?", criticou.

Jojo afirmou ainda que sua música Acordei Gostosa é para mostrar exatamente sua autoestima e aceitação. "Quando olho no espelho, não tem corpo melhor que o meu, porque é meu."

Questionada por Luciana Gimenez sobre as cirurgias, a funkeira desmentiu boatos sobre seus procedimentos estéticos. "Tinha defeito nas costas e queria consertar. Então limpei as [gorduras das] costas e coloquei no glúteo. Nunca fiz cirurgia para ficar com barriga trincada", esclareceu.

"Fiz também nos seios porque ele caiu quando emagreci 17 quilos. Não operei porque sentia dor na coluna, isso é mentira. Foi porque o peito caiu", explicou ela, que colocou uma prótese de um litro e cinquenta gramas de silicone.

Jojo Todynho aproveitou para falar também sobre seus relacionamentos. "Já peguei cada um que se eu contar a internet quebra, porém minha vida pessoal tento manter bastante privada", disse.

"Não sou uma pessoa sucumbida a homem, se tenho, tenho. Se não tenho, não fico correndo atrás. Estou com uma pessoa maravilhosa, super responsável, trabalhador", completou. Questionada se a relação com o rapaz avançou, ela disse que ainda está na fase do flerte.

Jojo destacou, no entanto, que evita falar detalhes sobre sua vida amorosa e familiar para não abrir espaço para comentários maldosos.