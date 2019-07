‘Só fiquei do lado de fora, não entrei’, afirma Izabella Camargo ao voltar à TV Globo

A jornalista Izabella Camargo. Foto: Instagram/@izabellacamargoreal

A jornalista Izabella Camargo voltou à TV Globo nesta quarta-feira, 10, após uma decisão judicial para que a emissora reintegre a profissional. A demissão dela ocorreu em novembro do ano passado, quando voltou de uma licença médica por causa da Síndrome de Burnout. A doença é provocada por esgotamento físico e mental em decorrência do trabalho.

“Só fiquei do lado de fora, eu não entrei. Como era troca de turno, foi muito bom ser abraçada por pessoas que vibraram com a notícia”, revelou ao UOL. A jornalista não deu mais detalhes de como será a reintegração e nem qual cargo vai ocupar na emissora. Pelo fato de o processo estar em sigilo, a Globo também não se posicionou sobre o assunto.

Izabella estava acompanhada do advogado. “Nunca fiz nada de errado desde o princípio e por isso a minha sensação é muito boa porque exerci comigo o que sempre exerci na reportagem, de buscar a verdade e a lei”, afirmou.

Após ser demitida no ano passado, em entrevista ao site Notícias da TV, Izabella afirmou que passou a sofrer com a síndrome de Burnout, ocasionada pelo excesso de trabalho em agosto de 2017, o que a levou a passar alguns meses afastada do trabalho. "Estou sendo punida por ter ficado doente, com uma doença funcional e os laudos provam isso. Foi um susto. Esperava qualquer coisa, menos ser demitida", afirmou a jornalista.

Na época, a Globo divulgou uma nota dizendo que “o motivo pelo qual Izabella deixou de trabalhar na TV Globo não guarda relação com as razões que a levaram a tirar licença médica”. Confira a íntegra da nota enviada ao E+ pela Comunicação da Globo:

"Em hipótese alguma a TV Globo confirma as declarações de Izabella Camargo para o site ‘Notícias da TV’ sobre os motivos de sua saída da emissora. A própria Izabella já disse a jornalistas que está 'bem de voz, mente e corpo em equilíbrio'. O motivo pelo qual deixou de trabalhar na TV Globo não guarda relação com as razões que a levaram a tirar licença médica, mas a emissora não trata em público de suas relações com funcionários ou ex-funcionários. A Globo é reconhecida por todos como uma empresa que zela por seus funcionários, dando todo o apoio possível. Como já dissemos antes, a Globo agradece à Izabella pelos anos de convivência, dedicação e profissionalismo."