Snoop Dogg bate recorde ao criar o maior drink de gim com suco

Snoop Dogg. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

No último sábado, 26, Snoop Dogg participou do festival de música BottleRock Napa Valley, na Califórnia, Estados Unidos. Porém, o rapper não estava lá apenas para cantar, e sua participação lhe rendeu um recorde do Guinness Book.

Dogg, ao lado do rapper Warren G e do chef Michael Voltaggio, criaram a maior versão de Gin and Juice, ou gin e suco, já registrada. Foram 180 garrafas de gin Hendricks e suco doado pela rede de supermercados americana Whole Foods, de acordo com a Entertainment Weekly.

Um representante do Guinness: O Livro dos Recordes estava lá e deu nas mãos de Dogg o certificado do recorde. "O maior 'coquetel paradise' foi criado por Snoop Dogg, Warren G, Michael Voltaggio, Kim Kaechele e Kendall Coleman em Napa, Califórnia, no dia 26 de maio de 2018", registrou o site do livro posteriormente.

Em 1994, o artista lançou uma música chamada Gin and Juice. Após o recorde, Dogg se apresentou no festival, que ainda contou com a participação de artistas como The Killers, Halsey e Bruno Mars.

VEJA TAMBÉM: Os recordes mais bizarros do mundo