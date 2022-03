Snoop Dogg anuncia parceria musical com BTS: 'Acabamos fazendo'

O rapper Snoop Dogg durante performance no intervalo da final do Super Bowl 2021. Foto: REUTERS/Mike Segar

BTS e Snoop Dogg em uma música? Parece improvável? Talvez, mas esse single está prestes a se tornar realidade. Quem garante isso é o próprio rapper que revelou a novidade ao The A.V. Club, um jornal norte-americano, em uma entrevista direto do novo programa apresentado por Dogg e pela cantora Kelly Clarkson, American Song Contest, uma competição musical que estreiou no último dia 21.

Snoop Dogg foi bem direto quando questionado sobre a possível colaboração: “Eu amo esse mundo do entretenimento. É boa música. É uma vibração. Eu faço boa música. Eles fazem boa música. E acabamos fazendo isso. É disso que se trata sempre, unir nossos mundos“, revelou o rapper. O grupo sul coreano já havia expressado sua admiração ao artista norte-americano ao citarem o Doggystyle, álbum de estreia de Dogg, na música Hip Hop Phile, do álbum Dark & Wild (2014). Se a parceria realmente se consolidar, não será a primeira vez que Snoop Dogg irá colaborar com artistas K-Pop: Girls Generation, 2NE1 e Psy já dividiram faixas com o rapper.