Slipknot divulga detalhes do novo álbum, clipe de música inédita e novas máscaras; veja

O Slipknot publicou nesta quinta-feira, 16, detalhes sobre o seu novo álbum We Are Not Your Kind (Não Somos O Seu Tipo, em tradução livre).

A banda de heavy metal revelou a capa e o nome das 14 músicas do disco.

Além disso, divulgou o clipe inédito de Unsainted, no qual os músicos aparecem com novas máscaras.

O Slipknot lançará o We Are Not Your Kind em nove de agosto deste ano. O álbum de estúdio mais recente do grupo é 5: The Gray Chapter (5: O Capítulo Cinza), de 2014.