Skatista Rayssa Leal faz dancinha de MCs Zaquin e Rick e vídeo viraliza; assista

A medalhista de prata na Olimpíada de Tóquio, Rayssa Leal, que conquistou o feito aos 13 anos de idade. Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP

O vídeo de Rayssa Leal fazendo a dancinha de Não Nasceu pra Narmorar, dos MCs Zaquin e Rick, viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, 26.

Isso porque a skatista mostrou tranquilidade momentos antes da prova de skate na Olimpíada de Tóquio e caiu nas graças dos internautas.

Conhceida como 'fadinha', ela conquistou medalha de prata no skate feminino com apenas 13 anos de idade, se tornando a mais jovem medalhista olímpica da história do Brasil.

Rayssa dançando funk foi um dos vídeos mais compartilhados no Tik Tok e a música de Zaquin e Rick lidera a parada de músicas brasileiras mais tocadas no Spotify.

Assista ao vídeo:

Em outro momento do torneio olímpico, Rayssa fez outra coreografia e gravou um vídeo com a filipina Margielyn Didal ao som de Got your Money, do rapper Ol' Dirty Bastard.

Assista ao vídeo:

Aos 7 anos de idade, outro vídeo de Rayssa viralizou nas redes sociais. A skatista aparece fantasiada de fada, tentando executar, algumas vezes, uma manobra.

Assista ao vídeo: