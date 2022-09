‘Sinto que não tenho ideia do que estou fazendo’, diz Harry Styles sobre sua carreira de ator

Harry Styles e Florence Pugh interpretam Jack e Alice, um casal apaixonado da Califórnia, em 'Don't Worry Darling'. Foto: Warner Bros. Pictures

A tão esperada estreia do filme Don't Worry Darling está acontecendo no Festival de Cinema de Veneza nesta segunda-feira, 5. Em coletiva de imprensa, Harry Styles afirmou que “sente que não tem ideia do que está fazendo” em relação a sua carreira de ator, segundo a revista Variety.

Harry comparou a diferença entre ser ator e cantor. Styles disse que considera a música e a atuação como "opostas de várias maneiras". “Música eu fiz um pouco mais, então estou um pouco mais confortável. O que eu gosto em atuar é que sinto que não tenho ideia do que estou fazendo. Fazer música é uma coisa muito pessoal", afirmou o artista.

“Há aspectos da atuação em que você desenha um pouco as experiências, mas na maioria das vezes você está fingindo interpretar outra pessoa. Isso é o que eu acho mais interessante. Eu acho realmente diferente. Acho que a parte divertida é que você nunca sabe o que está fazendo em qualquer um deles”, acrescentou

Ainda sobre essa nova fase da carreira, Harry apontou como “divertida” a atuação em Don’t Worry Darling. “É divertido jogar em mundos que não são necessariamente os seus. Este mundo [de 'Don't Worry Darling'] é supostamente tão perfeito; foi divertido brincar de faz de conta nele. Tivemos a sorte de ter esse mundo tão bem construído ao nosso redor, para que pudéssemos jogar na realidade em vez de fingir que tudo estava bem”, concluiu.