'Sinto ele permanentemente do meu lado', diz filho de Marcelo Rezende

Diego Esteves ao lado do pai, Marcelo Rezende. Foto: Reprodução de 'As Grandes Entrevistas de Marcelo Rezende' (2018) / Record TV

Diego Esteves, filho do jornalista Marcelo Rezende, apresentou o último dos quatro episódios do especial As Grandes Entrevistas de Marcelo Rezende, exibido pela Record TV em comemoração aos 65 anos da emissora, na última quinta-feira, 13.

"Sinto ele permanentemente do meu lado, me acompanhando a cada passo. Desde adolescente, descobri que o jeito de passar mais tempo com ele era indo nas reportagens", relembrou.

Diego fez questão de ressaltar o trabalho do pai: "Acompanhei as principais matérias da carreira dele, sentado ali atrás, quietinho, lá no fundo do estúdio. Hoje estou aqui, no lugar onde ele brilhou, consciente, graças a Deus, de que meu pai será inigualável"

"Quanto mais famoso ele foi ficando, mais ele se virou para a família", garantiu.

