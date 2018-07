Sinead O'Connor fez sucesso com cover de Nothing Compares 2 U Foto: Reprodução

A cantora irlandesa Sinead O' Connor está desaparecida desde o último domingo, 16. Ela saiu para andar de bicicleta em Wilmette, na região metropolitana de Chicago, às 6 horas da manhã e não retornou. Seu desaparecimento foi reportado e a Polícia de Wilmette disse, num pequeno comunicado, que está "procurando verificar o bem-estar" da cantora.

A polícia, porém, não sabe qual a relação de O'Connor com a cidade de Wilmette e nem o que ela estava fazendo lá.

O'Connor tem 49 anos e ganhou fama há 26 anos, com um cover da música Nothing Compares 2 U, do Prince.

No Twitter, seu nome já tem mais de 46 mil menções, a maioria com fãs lamentando o desaparecimento e desejando que ela seja encontrada em breve.

Em seu perfil oficial do Facebook, a cantora fez uma postagem curiosa, que os fãs interpretaram como uma mensagem para seus filhos antes de se suicidar.

BREAKING: Singer Sinead O'Connor safely located after being reported missing in Chicago suburb: police — Reuters Top News (@Reuters) 16 de maio de 2016

"Cantora Sinead O'Connor está localizada em segurança depois de seu desaparecimento ter sido reportado no subúrbio de Chicago: polícia".