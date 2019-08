'Simplesmente fui lá e curti, não foi por maldade', diz Beth Szafir sobre polêmica com Sasha

Beth Szafir e Sasha Meneghel Foto: Denise Andrade / Estadão | Luciana Prezia / Estadão

Beth Szafir, mãe do ator Luciano Szafir e avó de Sasha Meneghel, filha da apresentadora Xuxa Meneghel, falou sobre a polêmica envolvendo comentários que criticavam a neta que teria curtido com seu perfil no Instagram.

Em determinado momento do programa Pânico desta quarta-feira, 14, no qual a socialite foi entrevistada, Beth foi questionada sobre a polêmica surgida recentemente. Apesar de nomes não terem sido citados, fica clara a alusão ao caso envolvendo sua neta, Sasha Meneghel, há alguns meses.

"Vou te confessar o que eu faço: eu pego o celular e vou curtindo tudo. Mas, às vezes, nem leio. Esse, por acaso, ao qual você está se referindo - eu sei qual é, mas não quero comentar, por favor - eu simplesmente fui lá e curti. Mas não foi por maldade. Juro que não foi", garantiu Beth Szafir.

A avó de Sasha Meneghel ainda criticou a 'falta do que fazer' de quem foi atrás de suas curtidas: "As pessoas têm tempo para ver o que eu curti e o que eu deixei de curtir? Que gente sem ter o que fazer."

Ela ainda garante que, atualmente, seu comportamento mudou: "Eu agora ou não estou curtindo, ou me dou ao trabalho de ler a coisa antes, entendeu? Quando eu tenho tempo. Eu não queria ter mais Instagram. Tenho agora por causa de trabalho, e tal."

No fim do mês de maio de 2019, alguns internautas repararm que o perfil de Beth Szafir no Instagram havia curtido alguns comentários feitos por seus seguidores que continham críticas a Sasha Meneghel, sua neta e filha da apresentadora Xuxa.

"Eu não suporto a Sasha e vi que sempre estive certo... Nem a vó dela gosta dela... Realmente, a Sasha coisa boa não é... Minha intuição não engana", constava em um dos comentários curtidos por Beth Szafir.