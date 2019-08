‘Simplesmente escolho não olhar mais’, desabafa Britney Spears sobre comentários em redes sociais

A cantora Britney Spears. Foto: Instagram/@britneyspears

Britney Spears usou as redes sociais nesta quarta-feira, 21, para desabafar sobre pessoas falsas e críticas que são feitas na internet.

“Viver em Los Angeles é uma viagem! Pode ser solitário, às vezes. Você nunca sabe em quem confiar e algumas pessoas podem ser falsas. Eu tenho um círculo muito pequeno de amigos e simplesmente faço o que me faz feliz”, escreveu a cantora.

Em abril deste ano, Britney foi internada em uma clínica de saúde mental. Ela teria se internado por causa da angústia em relação à saúde do pai, que teve de fazer duas cirurgias no intestino e no cólon, de acordo com o site TMZ. Duas semanas depois, fãs se aglomeraram na porta do hospital psiquiátrico para pedir a desinternação da cantora.

Sobre críticas que por vezes recebe nas redes sociais, Britney Spears disse nesta quarta-feira que já ficou triste com alguns comentários. “Já quebrei meu coração ao ver os comentários em meus posts. Então, eu simplesmente escolho não olhar mais. Deixe os inimigos ‘inteligentes’ fazerem o que fazem de melhor: ódio!”, concluiu na legenda da publicação no Instagram.