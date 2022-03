Simple Plan libera tracklist do novo álbum e lança single 'Congratulations'; ouça

'Harder Than It Looks', novo álbum da banda Simple Plan, terá 10 faixas. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Simple Plan lançou nesta quarta-feira, 16, o single Congratulations, que faz parte do novo álbum Harder Than It Looks - previsto para estrear em 6 de maio.

"Estamos incrivelmente empolgados em anunciar que nosso sexto álbum", escreveu a banda nas redes sociais. "Sabemos que demorou muito e queremos agradecer a todos vocês por sua paciência e apoio."

O último disco do grupo foi Taking One for the Team, lançado em 2016. Já é possível fazer o pré-save do novo trabalho e a tracklist também foi liberada.

Ao todo, são 10 faixas, sendo que, além de Congratulations, outras duas já foram liberadas. The Antidote estreou em novembro de 2021, e Ruin My Life, com Deryck Whibley, do Sum 41, saiu em fevereiro deste ano. Confira a tracklist: