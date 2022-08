Simony revela avanço em tratamento contra câncer: 'Tumor diminuiu muito'

Quando descobriu a doença, Simony ficou internada por quase uma semana em um hospital em São Paulo. Foto: Instagram/@simonycantora

Simony usou os stories do Instagram para atualizar os fãs e seguidores sobre seu estado de saúde. Nesta terça-feira, 23, ela voltou ao hospital para dar continuidade ao tratamento contra um câncer no intestino , chamado epidermóide , diagnosticado no início do mês. A artista segue fazendo quimioterapia desde então.

“Sei que estou sumidinha, mas é assim mesmo. Estou focada na minha luta, na minha cura. Meu médico passou por aqui e contou para a gente que o tumor já diminuiu muito. Ele está impressionado, saiu me aplaudindo! Estou impressionada. Agradeço todas as pessoas empenhadas. Estou super feliz. Está dando tudo certo”, desabafou.

Quando descobriu a doença, Simony ficou internada por quase uma semana em um hospital em São Paulo, onde passou por sessões de quimioterapia e radioterapia, por pouco tempo e recebeu alta para seguir o tratamento em casa.

“Está tudo bem. Tem dias que a gente fica mais cansada, por conta do tratamento. Estou me alimentando bem. Estou em casa, recebendo amor da família, dos meus filhos e de vocês”, disse ela, na ocasião.