Simony exibe laces após queda de cabelo: 'É fácil? Não, claro que não'

A artista mostrou, pelos stories do Instagram, as diferentes possibilidades com as laces. Foto: Instagram/@simonycantora

Na noite da última quinta-feira, 25, Simony usou as redes sociais para mostrar aos seguidores novos viduais que pretende adotar daqui para frente. A cantora, que está tratando um câncer de intestino , entrou na onda das laces (perucas) devido à queda de cabelos provocada pela quimioterapia.

A artista mostrou, pelos stories do Instagram, as diferentes possibilidades com as laces: “Desapegando da vaidade e me apegando cada vez mais à vida. Ressignificar. De cara limpa e coração aberto amando meu cabelo curto me sentindo linda”.

Ao provar as madeixas mais longas, ela comentou: “Gente, hoje coloquei pela primeira vez a minha full lace. Olha que cabelo! Porque o meu já não tem quase mais nada, sinceramente. O meu cabelo está super ralinho. Enfim, não rolou. Então pedi para fazer uma lace para mim. Eu que não vou ficar com o cabelo ralinho... Se bem também que não estou ligando muito para isso. Mas estou adorando essa lace! Muito linda... Porque o meu cabelo já não está mais assim. Enfim. Tá tudo bem".

"Agora vou ser verdadeiramente a mulher de fases. Um dia vou estar com essa, um dia com uma mais curta, um dia de lenço. Vai ser uma loucura essa cabeça. Vou usar vários estilos”, emendou Simony.

A cantora ressaltou que, apesar da animação com as possibilidades de visuais diferentes, agora sua prioridade é vencer o câncer. “Meu marido vai gostar, cada hora uma mulher nova: de cabelo comprido, preto, vermelho, loira... É babado, gente. A gente tem que sempre tirar o lado bom das coisas. E eu estou amando! Se cair tudo, tudo bem. Cabelo cresce depois. O importante é a gente ficar curada”, destacou.

Simony com madeixas mais curtas e loiras. Foto: Instagram/@simonycantora

'É fácil? Não, claro que não'

No feed da mesma rede social, Simony voltou a desabafar. “É fácil? Não, claro que não, tem dias que choro, tem dias que estou querendo ficar só, mas, na maioria das vezes, estou agradecida fazendo minhas palhaçadas e sorrindo. A vida tem outro sentido para mim hoje”, escreveu.