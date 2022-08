Simony mostra confiança no tratamento contra o câncer: 'Já deu certo'

Simony segue em tratamento contra o câncer. Foto: Instagram/@simonycantora

Simony foi diagnosticada com câncer no intestino durante exames de rotina e iniciou o tratamento com quimioterapia na última quarta-feira, 3, quando anunciou sua condição. Desde então, a cantora compartilha um pouco de sua rotina com a doença e nesta terça-feira, 9, decidiu atualizar seus seguidores sobre o assunto.

Em uma foto compartilhada no Instagram, Simony aparece sorrindo, reforçando sua confiança no tratamento. “Eu sou só gratidão. Um dia de cada vez. Já deu certo”, legendou. A publicação está rendendo comentários de anônimos e famosos a encorajando, com palavras como “força” e “amém”.

Ao anunciar a doença, a cantora destacou: "Eu estou muito forte e muito confiante. Eu nunca entrei em uma briga para não sair ganhando". Ela contou que, por conta de uma íngua, resolveu fazer colonoscopia, exame feito no intestino grosso, e, por conta disso, descobriu o tumor.

Em sua rede social, Simony aproveitou para ressaltar a importância da colonoscopia após os 45 anos. "Você precisa fazer esse exame, ele precisa estar no seu check-up todo ano", frisou a cantora.

A artista disse que já conversou sobre o diagnóstico com os quatro filhos e que quis falar sobre o assunto nas redes sociais para levar informação às pessoas que podem estar passando pelo mesmo.