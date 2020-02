Simony abandona cobertura ao vivo do carnaval após interrupções: ‘Me senti um nada’

A cantora Simony. Foto: Instagram/@simonycantora

Simony abandonou a transmissão ao vivo do Bastidores do Carnaval, da RedeTV!, na terça-feira, 25, e surpreendeu o público, que não entendeu o porquê da atitude.

Em entrevista ao UOL, a apresentadora revelou que estava sendo cortada constantemente e não conseguia comentar. "Não estava acrescentando muito, não estava conseguindo falar, então resolvi voltar para a minha casa. Me senti um nada na transmissão", disse.

No último sábado, 22, a cantora havia passado por outra situação desagradável durante o programa, quando Dudu Camargo, do SBT, apalpou os seios dela.

Na tarde de terça, Simony agradeceu pelo Instagram aos colegas de trabalho e ao público pelo carinho durante a cobertura do carnaval 2020. "Obrigada, RedeTV!, Leo Dias, Homero Salles, Nelson Rubens e todas as produtoras e produtores que trabalharam comigo", escreveu. "Obrigada ao público pelo respeito. Dei meu melhor e fiz tudo com muito profissionalismo e carinho. Gostaria de ter dado mais opiniões e interagido com vocês", completou.