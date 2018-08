Simone reflete sobre perdão em retiro em BH: 'Tem curado minha alma

'A partir do momento que você libera perdão, tudo flui', disse Simone. Foto: Instagram/simoneses

A cantora Simone, que faz dupla com a irmã Simaria, compartilhou com os seguidores do Instagram a experiência que tem vivido em um retiro localizado em Belo Horizonte. Ela refletiu sobre o ato de perdoar.

"Estou ótima, leve, muito feliz, porque vim a um retiro maravilhoso que tem feito grandes coisas na minha vida e me fez entender coisas que eu não entendia. Tem curado minha alma, meu ser", disse ela no Stories da rede social.

"Todo mundo precisa viver essa experiência. Tem coisas na vida que a gente carrega e não sabe por que e quando vem pra cá e tem esse entendimento, a gente fica 'meu Deus, é assim mesmo'", continuou.

Em seguida, ela contou que uma das coisas principais que é apreendido no local é perdoar. "Como é difícil perdoar, né? Perdão em todos os sentidos: alguém que errou com você, amigos que falharam com você, seu namorado, seu marido, sua mãe, seu pai, irmãos, parentes. Tudo, em todos os sentidos", reforçou.

Simone falou das consequências de perdoar ou não. "Quando você é preso e não consegue liberar perdão, nada na sua vida vai para frente, tudo trava, tudo retrocede. Então, precisa aprender a liberar perdão. A partir do momento que você libera perdão, tudo se quebra, destrave, flui e anda", disse.