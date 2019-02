Simone, que faz dupla com Simaria, esquece dinheiro para pedágio e recebe ajuda de fã

A cantora Simone Foto: Instagram / @simoneses

Simone, que faz dupla com Simaria, expressou seu humor na manhã desta terça-feira, 26. A cantora esqueceu o dinheiro para passar em um pedágio de Goiânia e recebeu ajuda de outro motorista, que pagou a passagem para ela.

"A bonita passa no pedágio só com o cartão, e os amigos que pagam. Valeu, coleguinhas. Estamos juntos", disse a sertaneja dando risada.

O vídeo foi publicada pelo fã clube da dupla no Instagram. Assista:

No último domingo, 24, Simone e Simaria cantaram Qualidade de Vida, um de seus maiores sucessos, no palco do The Voice Kids, da TV Globo. Assista à passagem de som: