Simone faz primeiro show sem Simaria e diz que pode ter 'exagerado no cuidado'

Simone está cumprindo a agenda de shows da dupla sem Simaria. Foto: Instagram/@simoneesimaria

Após Simaria anunciar a decisão de se afastar dos palcos, a cantora Simone falou sobre a decisão. Ela cumpre a agenda de shows da dupla sem a irmã e, nesta quinta-feira, 16, fez a primeira apresentação solo durante a Festa do Tomate em Paty do Alferes, interior do Rio de Janeiro.

Na ocasião, a artista comentou sobre o sentimento de estar sem a parceira. "É muito ruim estar aqui sem ela", desabafou Simone.

A cantora continuou dizendo que "talvez tenha exagerado no cuidado". "Porque irmão cuida, irmão ama, irmão protege", completou.

Simone agradeceu o carinho dos fãs e pediu para eles serem "a segunda voz" dela. "Que esse show possa ficar marcado na mente e no coração de vocês", finalizou.

Assista ao trecho:

Simone desabafa em primeiro show sem Simaria pic.twitter.com/SOFBbW8e5z — Só Mídias (@MidiasSo) June 17, 2022

A artista ainda aproveitou um momento do show para cantar Parabéns a Você para a irmã, que completou 40 anos na quinta-feira. "Já já eu estou voltando para casa para te encher de beijo, de amor e de carinho", disse Simone.

No mesmo dia do aniversário, Simaria anunciou que irá tomar uma pausa "por determinação médica". A decisão veio após uma série de desentendimentos entre as duas, o que aumentou os rumores de uma possível separação.

O comunicado oficial foi publicado no perfil da dupla. Ao longo do texto, Simaria falou sobre a necessidade de cuidar da saúde e pediu para que os fãs sejam a "segunda voz" da irmã nos palcos. "Em breve nos reencontramos", disse o anúncio.

Simone canta parabéns para Simaria no palco em comemoração do aniversário da mesma. Simaria não pôde estar presente no momento, mas com certeza pôde sentir esse carinho de onde ela está! "Jajá eu estou voltando pra casa pra te encher de beijo, de amor e carinho"❤️‍ pic.twitter.com/HpoazfepDa — Acesso Simone  (@acessosimone) June 17, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais