Simone e Simaria se emocionam ao falar da morte do pai em 'Conversa com Bial'

Dupla se emocionou ao falar da morte do pai. Foto: Carol Caminha/Gshow

Todo o jeito espontâneo da dupla Simone e Simaria provocou gargalhadas no apresentador e na plateia do programa Conversa com Bial desta quinta-feira, 13. Mas a dupla também deixou todos emocionados e chorou ao lembrar do pai, que morreu há 22 anos no garimpo e não pôde ver o sucesso delas.

Ao falar sobre a infância, Simaria contou que ouvia e cantava junto com o pai músicas de Milionário e José Rico e que ele acreditava que, um dia, elas seriam cantoras de sucesso.

"Ele era um cara engraçado, divertido, éramos apaixonadas por ele. Quando ele morreu, eu ia fazer 11 anos de idade e, no mesmo dia, quando fui dormir, vi ele deitado do meu lado e falei: 'no dia que eu fizer sucesso, eu venho te tirar desse lugar'", conta.

No ano passado, elas contaram sobre a morte do pai no garimpo e que hoje procuram o corpo dele, que foi enterrado como indigente.

Durante o programa, Simone e Simaria cantaram sucessos como Loka, que rendeu disco duplo de diamante, e Quando o Mel é Bom. Bial relembrou a participação da dupla no programa Altas Horas, quando Simone surpreendeu com uma pergunta à sexóloga Laura Muller.