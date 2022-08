Simone e Simaria: Relembre outros irmãos que anunciaram separação na música

Simone e Simaria eram juradas do 'The Voice Kids'. Foto: Globo/Victor Pollak

Após dez anos de parceria, as irmãs Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja na noite desta quinta-feira, 18. A separação foi confirmada pelas cantoras depois de alguns sinais de que a relação das duas estava desgastada.

Isso porque, no mês de maio, um áudio de uma discussão entre as duas no Programa do Ratinho vazou. Desde então, passou a circular nas redes sociais rumores de que a dupla poderia se separar .

Apesar de muitos fãs lamentarem o fim da dupla, este não é o primeiro caso de irmãos que decidem seguir carreira solo na música. O mesmo já aconteceu com outras duplas sertanejas e até bandas de rock. Relembre outros casos de irmãos que anunciaram separação na música.

Sandy e Junior

Sandy e Junior na turnê 'Nossa História'. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Em 2007, depois de 17 anos juntos, os irmãos Sandy e Junior anunciaram o fim da dupla. Ná época foi Junior quem comunicou os pais sobre a vontade de encerrar a dupla para que cada um seguisse carreira solo. Os irmãos fizeram muito sucesso nos anos 2000 com direito até série de TV. Começaram a cantar ainda crianças em 1989 e contabilizaram 18 álbuns gravados.

Victor e Leo

Victor Chaves virou réu em ação por agressão a sua esposa, Poliana Foto: Globo/Pedro Curi

A dupla sertaneja que conquistou o país com a música Fada, Victor e Leo se separou após Victor ser condenado na Justiça. Em 2018, o sertanejo foi acusado de agressão pela esposa, Poliana Baganiti.

E, recentemente, os irmãos surpreenderam os fãs ao anunciar o retorno da dupla com a turnê Fadas em 2023, porém Leo Chaves assinou contrato com um novo empresário, o que provavelmente deu fim ao retorno dos dois juntos aos palcos.

Edson e Hudson

Os irmãos Edson e Hudson anunciaram sua separação em 2009. Foto: JB Neto / Estadão

Em 2009, os sertanejos que cresceram em um ambiente circense, Edson e Hudson, realizaram uma turnê de despedida para os fãs e cada um seguiu carreira solo no meio da música. No entanto, dois anos depois, a dupla retornou aos palcos mesmo com alguns afastamentos de Hudson em decorrência do vício em drogas.

Chrystian e Ralf

Os irmãos Chrystian e Ralf Foto: Instagram/ @chrystianeralf

Os irmãos Chrystian e Ralf resolveram romper a parceria de duas décadas em 1999. A explicação para o fim foi desgaste e desentendimentos pessoais. Ambos seguiram em carreira solo. No entanto, os dois voltaram a se reunir em 2001. De lá pra cá, não se separaram mais.

Jackson 5

Michael Jackson com os Jackson 5 (Marlon, Tito, Jackie e Jermaine) no início de sua carreira Foto: AP

O rei do pop Michael Jackson começou na música ao lado de seus irmãos com o grupo Jackson 5. O grupo se separou oficialmente em 1989 após o lançamento de 2300 Jackson Street já com Marlon e Michael Jackson fora da banda. Entre singles e discos, as vendas do Jackson 5 e The Jacksons somam 150 milhões de cópias comercializadas em todo o mundo.

Oasis

Oasis em foto de 2006: Gem, Noel Gallagher, Andy Bell e Liam Gallagher Foto: Mike Clarke/AFP

Outra banda que deixou saudade e teve uma separação não tão pacífica foi a dos irmãos Gallagher do Oasis. A banda que marcou uma geração e se tornou um dos principais nomes da música britânica chegou ao fim após 15 anos de carreira.

Noel e Liam Gallagher se desentendiam frequentemente e, em 2009, enquanto se preparavam para uma apresentação em Paris, uma discussão entre os dois estourou e Liam deixou o camarim ameaçando o irmão fisicamente. Noel saiu do local e o show foi cancelado.

Jonas Brothers

A banda Jonas Brothers apresentou a música 'Like It's Christmas' em uma série da Netflix Foto: Instagram/@jonasbrothers

Formada em 2005, a banda Jonas Brothers, dos irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas, surgiu em Nova Jersey e lançou o primeiro trabalho em 2006, It’s About Time. Eles interromperam as apresentações em 2013, mas voltaram em 2019.

O retorno do trio foi um sucesso e eles até saíram em turnê mundial. O novo álbum do grupo, Happiness Begin, foi disponibilizado para a pré-venda no site dos irmãos, mas acabou sendo removido. O último lançamento em conjunto deles foi I Need You Christmas, em outubro de 2020.