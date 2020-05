Simone e Simaria esclarecem fãs sobre ‘golpe da live’

Simone e Simaria durante live no YouTube. Foto: YouTube / @Simone e Simaria

Saiba Mais Os golpistas estão aproveitando o sucesso das transmissões de artistas online na quarentena durante a pandemia do novo coronavírus. Desta vez, usaram o nome de Simone e Simaria para prometer carros, casas e dinheiro para as vítimas. Leia também: Simone e Simaria têm problema e live inicia sem áudio; assista

Simone, da dupla Simone e Simaria, lança canal no YouTube Nesta quinta-feira, 14, Simone usou o stories do Instagram para alertar os fãs para a tentativa de golpe que está ocorrendo usando a imagem da dupla. “Tem um monte de gente aí fazendo sacanagem prometendo cartões, vale compra de R$ 10 mil, casa, que a gente vai sortear dinheiro e tal. Mentira, isso não procede! Isso é mentira, isso é golpe! Então, tem gente usando da nossa live para pegar dinheiro fazendo esse tipo de promessa. Não caia nisso, é golpe”, esclareceu a cantora. Na imagem, os golpistas fizeram uma legenda como se a dupla convidasse os fãs a participarem do sorteio durante a live. Confira.

Fake news usa nome de Simone e Simaria para aplicar golpes Foto: Instagram@simoneses

Momentos depois, ainda nos stories, Simone mostra, em tempo real, um vídeo feito por golpistas no Facebook. “Olha, gente, estou com o celular do meu esposo. Tem uma pessoa aqui usando o Facebook fazendo de conta que está tendo uma live e fazendo um sorteio. Esse sorteio não existe, pelo amor de Deus, não caiam nesse golpe! Em nome de Jesus, não caiam nessa. São bandidos que estão fazendo isso no Facebook. Cuidado!”, alertou.

A próxima live oficial de Simone e Simaria será no dia 23 de maio, às 17h30, no canal da dupla no YouTube.