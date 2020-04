Simone, da dupla Simone e Simaria, lança canal no YouTube

A cantora Simone Foto: Instagram / @simoneses

A cantora Simone, que faz dupla com a irmã Simaria, comentou, nesta quarta-feira, 29, sobre o lançamento do seu novo canal no YouTube. A ideia é usar o canal para mostrar o dia a dia da artista, e o primeiro vídeo será lançado quando ele atingir 100 mil inscritos.

“Coleguinhas, recadinho para vocês. Finalmente o meu canal no YouTube tá saindo. Eu já estou lá e estou esperando vocês”, disse a cantora no primeiro vídeo publicado, no dia 24 de abril. Na produção é possível ver trechos que mostram a cantora falando sobre casamento, maternidade e sua carreira.

O vídeo também diz que irá mostrar “tudo o que acontece” na vida da cantora, agora em um canal apenas para ela. A irmã, Simaria, também aparece no vídeo, e fala sobre o canal: “Tem histórias da nossa carreira, coisas que a gente aprontava na nossa carreira [...] Simone vê lá o que você vai aprontar que eu te pego na curva, viu”.

Até o momento com pouco mais de 67 mil inscritos, os conteúdos do canal serão divulgados quando ele atingir a marca de 100 mil inscritos. “Vocês vão amar. Tá quase chegando em 100 mil inscritos, aí eu vou soltar um monte de vídeo muito bacana. Gravei vídeo com todo mundo aqui de casa”, disse a cantora em uma publicação no Instagram na quarta-feira, 29.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais