Simone, da dupla Simone e Simaria, diz que é 'a gordinha mais gostosa do Brasil'

Simone e Simaria durante bloco de carnaval em Salvador. Foto: Jefferson Peixoto/Prefeitura de Salvador

A dupla Simone e Simaria participou do Domingão do Faustão exibido neste domingo, 23. Convidadas do quadro 'Ding Dong', elas relembraram da época em que eram dançarinas de Frank Aguiar e apareceram justamente no programa do Faustão, em 1999. Ao verem o vídeo no qual dançavam, mais jovens, as duas disseram que melhoraram muito com o tempo.

Faustão foi o primeiro a opinar: "Vocês melhoraram muito". Simone agradeceu e concordou com o apresentador. "Graças a deus, hoje sou a gordinha mais gostosa do Brasil", declarou.

"Que menina feia do cão", disse Simone sobre si mesma, rindo. "O 'ricavírus' picou nós, minha irmã", brincou, dando a entender que o dinheiro ajudou as irmãs a cuidar mais da beleza.