Simone, da dupla com Simaria, anuncia gravidez de segundo filho

Simone Mendes, cantora da dupla com Simaria Foto: YouTube / @Simone Mendes

Simone, da dupla com Simaria, revelou que está grávida nesta segunda-feira, 3. O anúncio foi feito em um vídeo em seu canal no YouTube. A cantora já é mãe de um filho, Henry, de seis anos, fruto de seu relacionamento com Kaká Diniz.

No vídeo, a cantora mostra como revelou a gravidez para sua mãe, sua irmã, seu marido e seu filho.

No fim, o marido da cantora afirmou que vão produzir diversos vídeos durante a gravidez de Simone para acompanhamento dos fãs.

Assista abaixo.