Simone, da dupla com Simaria, acalma os fãs após aparecer mais magra

Cantora sertaneja explicou detalhes do programa de emagrecimento que está fazendo Foto: Instagram/simoneses

A cantora Simone, da dupla sertaneja com Simaria, revelou em seu Instagram que começou um programa para perder peso. Ela contratou a coach Gabi Dezan para acompanhá-la no projeto.

“Quero agradecer a Gabi por estar comigo nesse projeto #emagrecemizera. Gente, não se preocupem que eu não vou virar um graveto, eu só vou aprender a me alimentar direito e cuidar um pouquinho mais de mim. Me acompanhem, e vamos juntos nessa meta que é melhorar esse corpinho”, escreveu na rede social.

Após alguns comentários preocupados dos fãs, a cantora fez questão de explicar os motivos que a levaram mudar sua alimentação. “Eu sei que vocês gostam de mim do jeito que eu sou, me amam, não pegam no meu pé, enfim. É uma questão de saúde, de bem-estar, de deixar a cinta desgraçada de lado", esclareceu.

Simone ainda detalhou um pouco da dieta que vai seguir daqui para frente e encorajou os seguidores a fazerem o mesmo. “Comidinha leve, sem óleo e muita água. E vai me contando se está dando resultado, se está melhorando. Vamos melhorar. Melhorar é sempre bom, né, colegas", comentou.