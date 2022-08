Simone anuncia data de retorno aos palcos: 'Em paz e sem medo'

Desde quinta, 18, Simone não segue mais carreira como dupla sertaneja da irmã Simaria. Foto: Instagram/@simoneses

Simone Mendes abriu a caixinha de perguntas nos stories do Instagram, na última segunda-feira, 22, e deixou seus seguidores à vontade para questioná-la sobre o futuro, já que desde quinta-feira, 18, ela não segue mais carreira como dupla sertaneja da irmã Simaria, como foi divulgado por elas oficialmente nas redes sociais .

Um fã quis saber da artista quando ela pretende voltar aos palcos. Desde o anúncio do rompimento com Simaria, ela também deu uma pausa na agenda de shows. Simone, então, informou que pretende retomar as apresentações em outubro. Vale lembrar que a cantora já descartou que seguirá carreira gospel .

Ainda respondendo perguntas de fãs e seguidores, a artista contou que voltará aos trabalhos assinando como Simone Mendes, que manterá o mesmo empresário da, agora, ex-dupla e que estava pensando em mudar o visual. Este último item, foi resolvido logo depois.

Simone responde pergunta enviada por seguidor em rede social. Foto: Instagram/@simonemendes

Simone compartilhou na rede social um vídeo do antes e do depois de suas madeixas, que ganharam tons mais claros. Ela recebeu elogios de amigos famosos. "Linda!", escreveu Giovanna Ewbank. "Gata", emendou Dani Calabresa e Gracyanne Barbosa. "Maravilhosa!", disse Fabiola Gadelha. "Nossa, conseguiu ficar ainda mais linda", falou Lucas Guimarães. O marido de Simone, o empresário Kaká Diniz, também não deixou de elogiar a amada: "Meu Deus... casa comigo pela quinta vez?

Por fim, Simone seguiu respondendo outras perguntas dos fãs e fez questão de conversar com seus seguidores para destacar o seu amor pela música. "(Meu coração) Está em paz e sem medo. Apenas amo cantar e vou continuar fazendo o que amo", finalizou.

Por sua vez, Simaria ainda seguirá longe dos palcos para passar mais tempo com os filhos. Ela não tem previsão para voltar a se apresentar desde que anunciou uma pausa na carreira, antes mesmo de acabar oficialmente com a dupla.