Simone afirma que sofreu bullying por música ‘Então é Natal’

Simone diz que sofreu bullying por música 'Então é Natal' Foto: Reprodução Instagram/ @conversacombial

A cantora Simone, 70, desabafou nesta terça-feira, 15, dizendo que lida com um bullying por parte de um público mais jovem, devido sua música de grande sucesso, Então é Natal, de 1995, ter se “desgastado”.

Ela afirmou que, na época que foi lançada, não havia nenhuma outra canção natalina e que, depois de ser tocada muitas vezes, a música acabou virando meme para a nova geração que, na opinião dela, “a pegaram pra Cristo”.

“Eu sofri bullying com 'Então é Natal' (...) A música tocou tanto que uma geração que não me conhecia, não conhecia a minha história, foi influenciada por pessoas que não queriam que acontecesse essa coisa boa que aconteceu comigo, porque há pessoas que têm raiva do sucesso do outro”, disse ao programa Conversa Com Bial.

Então é Natal é a versão brasileira da música Happy Xmas (War Is Over), de John Lennon e Yoko Ono, e está no álbum 25 de Dezembro, de Simone. A canção vendeu mais de um milhão e 500 mil cópias em menos de um mês e meio após o lançamento, e a versão em espanhol atingiu dois milhões de vendas.

Além disso, ela também lamentou a posição de alguns amigos que a criticaram por ter gravado um disco temático sobre o Natal. "Fiquei indignada, inclusive, com alguns colegas meus. Qual é o problema de eu cantar o que eu quiser? Preconceito? O que é isso? Depois, várias pessoas fizeram discos de Natal com músicas natalinas".

Nas redes sociais, o desabafo da cantora gerou repercussão e alguns usuários contestaram dizendo que era somente um meme, enquanto outros saíram em defesa de Simone.

E ontem no #ConversaComBial que a Simone reclamou que sofre bullying por causa da música de Natal? AMADA???? É SÓ UM MEME, MDDC — picanha (@Nizoca) September 16, 2020

Simone é uma artista mto injustiçada nesse país, a julgam por uma musica natalina que foi e é tocada exaustivamente. Simone tem uma discografia maravilhosa, principalmente nos anos 80. #ConversaComBial — biel (@xgbiel) September 16, 2020

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais