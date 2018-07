Simon Cowell é hospitalizado após cair de escada em sua casa

FILE PHOTO: Producer Simon Cowell speak at the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, California U.S., March 22, 2017. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo Foto:

Simon Cowell foi levado para o hospital depois de cair das escadas de sua casa, em Londres. O jurado do X Factor UK e do America's Got Talent e 58 anos foi visto deixando a residência em uma ambulância.

De acordo com o jornal The Sun, o inglês foi visto sendo transportado com um colar cervical entre 7h30 e 8h30 da manhã. Segundo uma fonte revelou ao tabloide, Cowell não conseguia dormir então levantou para buscar um copo de leite na cozinha. “Ele desmaiou e, ao que parece, caiu escada abaixo. Foi uma manhã assustadora".

O jornal diz que Cowell, de 58 anos, ficou no hospital para exames e que ele está em "condição estável". No entanto, a mesma fonte diz que o apresentador está preocupado de, talvez, ter que cancelar sua participação no X Factor ao vivo deste sábado.