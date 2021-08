Simaria termina o casamento de 14 anos com Vicente Escrig: ‘Tivemos momentos lindos juntos’

A sertaneja Simaria anunciou sua separação. Foto: Raphael Dias / GShow

A cantora Simaria, 39, publicou nesta segunda-feira, 16, o anúncio do fim de seu casamento de 14 anos com o empresário espanhol Vicente Escrig, 41. O casal tem dois filhos, Giovanna, 8, e Pawel, 5. A sertaneja afirma que a decisão foi pensada e em comum acordo.

Na rede social da cantora, o post traz uma foto do casal repartida ao meio. "Meus amores, boa tarde! Antes que a notícia vaze, eu mesma vou falar pra vocês!”, começou Simaria. “Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim, após 14 anos. Foi uma decisão pensada, com muita clareza”.

A cantora exaltou seu relacionamento e desejou o melhor para o ex-marido. “Tivemos momentos lindos juntos, dois filhos maravilhosos, que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz, pois ele merece", escreveu.

Artista da dupla sertaneja com Simone, Simaria já agradeceu o carinho de seus 24,8 milhões seguidores no Instagram. "Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia".

Para finalizar, ela garantiu que está feliz com a decisão. "Aproveito para tranquilizar os meus fãs e dizer que estou bem. Toda mudança que acontece para melhor será sempre bem-vinda! Vamos continuar escrevendo as nossas vidas, com lindas histórias, independente de estarmos juntos ou não".