Simaria se afastará dos palcos novamente por conta de sua doença

Simone e Simaria Foto: Instagram / @simoneses

As cantora Simaria, da dupla Simone e Simaria, precisará se afastar novamente dos palcos por conta de sua saúde. Entre abril e agosto deste ano, ela já havia se afastado da carreira para cuidar de uma tuberculose ganglionar.

Na última quinta-feira, 13, a cantora voltou a se sentir mal e foi encaminhada ao hospital Sírio-Libanês, onde passou o fim de semana realizando exames. Mais uma vez, ela precisará passar por um tratamento.

Segundo comunicado enviado por sua assessoria, "alguns compromissos serão mantidos, porém, sempre com autorização médica prévia."

"Não é fácil ter que parar mais uma vez. Dei, como sempre, o melhor de mim, mas infelizmente ainda não estou pronta para voltar à estrada com a agenda de shows", disse Simaria.

A cantora ainda fez questão de agradecer seus fãs: "Agradeço a cada oração e carinho que tenho recebido. Agora vou me cuidar para, em breve, voltar e levar minha alegria para todos os nossos fãs ao lado da minha irmã Simone".

Simone, por sua vez, já estava com férias programadas e "segue analisando a possibilidade de manter agenda de shows."

Em show realizado no último sábado, 15, na cidade de Barra Velha, em Santa Catarina, Simone se apresentou sozinha e falou sobre a situação de sua irmã aos fãs.

"Começou a passar muito mal [referindo-se à quinta-feira, 13]. Nesse momento ela se encontra fazendo novos exames por conta da doença dela. E por esse motivo, amanhã, domingo [16], a gente vai dar uma pausa nos nossos trabalhos à espera de concluir o tratamento da Simaria", disse.

Confira o momento registrado por uma fã em vídeo:

Confira a íntegra do comunicado enviado pela assessoria de imprensa de Simone e Simaria:

"A Social Music e a Áudio Mix, empresas responsáveis pelo gerenciamento de carreira da dupla Simone e Simaria, comunicam que, nesta última quinta-feira (13) Simaria Mendes teve um mal-estar e deu entrada no hospital Sirio-Libanês, onde passou o final de semana em observação e realizando novos exames. Após laudo e por determinação médica do Dr. David Uip, a cantora mais uma vez terá de se afastar do palco até o final do tratamento de sua Tuberculose Ganglionar. Alguns compromissos serão mantidos, porém sempre com autorização médica prévia.

Simone, que estava com férias programadas, segue analisando a possibilidade de manter agenda de shows, juntamente com seu escritório.

Simaria manda seu recado para os fãs: Meus amores, não é fácil ter que parar mais uma vez. Dei, como sempre, o melhor de mim, mas infelizmente ainda não estou pronta para voltar a estrada, com a agenda de shows. Agradeço a cada oração e carinho que tenho recebido. Agora vou me cuidar para, em breve, voltar e levar a minha alegria para todos os nossos fãs, ao lado da minha irmã Simone."