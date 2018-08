Simaria é diagnosticada com tuberculose e anemia após passar mal

A cantora Simaria Foto: Instagram / @Simaria

Simaria foi diagnosticada com tuberculose e anemia e deve ficar afastada dos palcos por, pelo menos, 30 dias. Como o E+ já havia informado, ela foi internada na última quinta-feira, 12, após passar mal.

“A paciente Simaria Mendes Rocha deu entrada no Hospital Sírio-Libanês no dia 12 de abril com queixa clínica de emagrecimento, alterações gastrointestinais e estafa devido a agenda intensa de compromisso”, falou a assessoria de imprensa da cantora ao E+.

Como havia algum tempo que Simaria não se sentia bem, foram feitos alguns exames para verificar seu estado de saúde. Os resultados detectaram anemia e, também, tuberculose ganglionar.

Ela teve alta nesta terça-feira, 17, e continuará o tratamento em casa. Sua irmã, Simone, honrará a agenda de shows até as férias programadas da dupla, em maio.

“Simaria agradece o carinho e compreensão de todos os fãs e, neste momento, irá dedicar os seus dias para cuidar da saúde”, conclui a nota.