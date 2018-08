Simaria compartilha foto com a filha e se emociona ao falar sobre problemas de saúde

A cantora Simaria Foto: Instagram / @Simaria

A cantora Simaria, da dupla Simone e Simaria, publicou uma foto com a filha nesta segunda-feira, 27, no perfil oficial dela no Instagram. Giovanna, de 6 anos, é fruto do casamento com o espanhol Vicente Escrig, com quem ainda tem o garoto Pawel, de dois anos. Ao compartilhar a imagem ao lado da filha, os fãs fizeram comparações: “Tão linda quanto a mãe”, elogiou um internauta.

Simaria se emociona ao falar do tratamento contra a tuberculose ganglionar que a afastou dos palcos e comprometeu a agenda de shows: “Estou fazendo os exames de acompanhamento, meus últimos exames não estavam muito legais, então tive que voltar. Daqui seis, oito dias que vou ter os resultados”, relatou a cantora.

??Minha Gio?? Uma publicação compartilhada por Simaria Mendes (@simaria) em 27 de Ago, 2018 às 2:52 PDT

Em entrevista ao programa Altas Horas, da TV Globo, no sábado, 25, Simaria relatou que estava no hospital antes da gravação. “Cheguei no hospital era 6h30 da manhã, me maquiei na cama do hospital. Eu deitada e o maquiador foi lá e me maquiou. Tenho fotos até, é bom registrar para mostrar o que artista passa, porque as pessoas não imaginam, me veem aqui toda maravilhosa, chego aqui não chego pra perder, chego para derrubar as inimigas”, disse.

Há uma semana, Simaria publicou no Instagram uma foto com Simone, comemorando a volta aos palcos, apesar de ainda estar em tratamento. “É hora de matar a saudade de nós 2 juntinhas no palco”, festejou.