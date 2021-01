Silvio Santos visita salão de beleza do Jassa e muda visual

Silvio Santos e o cabeleireiro Jassa Foto: Instagram/@robsonjassa

Após estar em quarentena desde o início da pandemia do novo coronavírus, Silvio Santos foi ao salão do Jassa, amigo de longa data, para mudar o visual: acabou com os cabeLos brancos e os tingiu de castanho.

O cabeleireiro, fiel escudeiro de Silvio Santos, publicou os resultados no Instagram.

"Dia feliz de reencontro e muito amor", escreveu Robson Jassa, filho do cabeleireiro, na foto em que o dono do SBT já aparece com os cabelos prontos, com a máscara de proteção contra a covid-19 nas mãos.

A postagem foi comentada por uma das filhas do apresentador, Patrícia Abravanel. "Obrigada por tanto carinho, cuidados e respeito com meu paizinho amado", afirmou.

"Tão bom ver que estão bem!", disse Celso Portiolli, apresentador da emissora. Ratinho também fez questão de comentar: "Que bom, Jassa. Saudades do nosso chefe".