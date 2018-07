Silvio Santos sugere orgia para filha Patricia com participantes do seu programa

O apresentador Silvio Santos causou nova polêmica ao sugerir uma orgia com a filha Patricia, o que a deixou incomodada Foto: Lourival RIbeiro/SBT

Silvio Santos continua sem filtro sobre o que fala em seu programa. Após se recuperar de uma gripe, o apresentador e dono do SBT voltou às gravações e causou nova polêmica na edição do Jogo dos Pontinhos que foi ao ar no domingo, 15: sugeriu à sua filha, Patricia, apresentadora da emissora, que os dois participassem de uma orgia.

Silvio começou a fazer perguntas de duplo sentido para os participantes da atração, quando começou a conversar com o comediante Carlinhos Aguiar. "Carlinhos Aguiar, sabe o que é orgia? Todo mundo bêbado: Helen [Ganzarolli] bêbada, Mara [Maravilha] bêbada, Patrícia bêbada…", disse o apresentador.

A filha de Silvio não deixou barato e retrucou: "Não me põe nesse rolo, não", falou Patricia. O dono do SBT riu e continuou com a declaração polêmica: "Flor bêbada e a Lívia Andrade bêbada. Nós dois na orgia com as cinco", disse. Patricia, então, levantou-se do seu lugar e sentou-se junto às bailarinas. "Eu vou me retirar, não participo mais desse grupo de pessoas", completou.

No mesmo programa, Silvio já havia criticado a outra filha, Silvia, durante o quadro Bolsa Família. Ao perguntar para os participantes quem era a apresentadora do Bom Dia & Cia, ele falou que sua filha se achava menina, mas já era velha. "Quem apresenta o programa Bom Dia & Cia? É um programa que tem uma moça que não é bonita, mas se julga bonita. Simpática, ela já está tia, todo mundo chamando ela de tia Silvinha, ela não gosta, mas os menininhos falam 'tia Silvinha, eu estou aqui. Não esqueçam, é um programa que tem uma menininha, ela pensa que é menininha, mas está bem velhusca já", disse o apresentador.

