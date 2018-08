Silvio Santos se encanta ao conhecer filho de Karina Bacchi

Karina, Enrico e Silvio Foto: Lourival Ribeiro / SBT / Divulgação | Instagram / @karinabacchi

A modelo e atriz Karina Bacchi mostrou o encontro entre seu filho, Enrico, de menos de um ano, com o apresentador Silvio Santos, nos bastidores do SBT, na última quinta-feira, 10.

"Encontro histórico do poderoso chefinho, Enrico, com o poderoso chefão da TV, Silvio Santos! Enrico procurando os aviõezinhos", brincou Karina sobre a mão do pequeno dentro do paletó do apresentador.

No perfil do Instagram que simula as falas do pequeno, o bom humor se repetiu: "Me chamou para apresentar o Bom Dia & Cia... Fiquei de pensar na proposta."

Confira momentos do encontro abaixo: