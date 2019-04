Silvio Santos se emociona com neto em cerimônia de circuncisão

À época, Silvio já apresentava discurso 'de político'. "Não vou prometer nada. Vou prometer apenas continuar trabalhando. Vou prometer continuar dando o máximo de mim. Vou prometer resolver os problemas com honestidade, com sensatez, com imparcialidade e com a ajuda de Deus. Vou prometer a vocês todos do Brasil que vou conduzir o País para um caminho melhor. Vou conduzir o País com o auxílio do povo, conversando francamente com o povo, esclarecendo ao povo tudo aquilo que eu fizer. Mostrando ao povo meu trabalho, eu tenho certeza que eu, conversando com o povo, conversando com os formadores de opinião, conversando com os políticos, poderemos, todos juntos, fazer do nosso País um país mais próximo, e do nosso povo, um povo mais feliz", afirmou em uma coletiva.







Foto: Reprodução de propaganda política de Silvio Santos (PMB-SP) (1989) | YouTube / @MofoTv