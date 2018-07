Silvio Santos recebe visita de seu neto durante gravação; veja

O apresentador Silvio Santos recebeu a visita de seu neto de três anos, Pedro, durante uma gravação do Programa Silvio Santos nesta quinta-feira, 19.

Patrícia Abravanel, sua mãe, registrou o momento e compartilhou com seus seguidores nos stories do Instagram.

"Hoje o Pedro foi trabalhar com a mamãe e aproveitou para ajudar um pouco o vovô!", escreveu ela.

Confira alguns registros do garoto animado acompanhando a gravação do programa do avô:

VEJA TAMBÉM: Confira a evolução de Silvio Santos em 60 anos como apresentador de TV