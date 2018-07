Silvio Santos é 'rebaixado', leva choque e bronca da filha

Patrícia Abravanel comandou o 'Programa Silvio Santos' pela primeira vez na história. Foto: Reprodução/Instagram

Uma cena inusitada ocorreu no Programa Silvio Santos no domingo, 16. A atração, que é apresentada por Silvio Santos, teve uma inversão de papéis e foi comandada pela filha do titular, a apresentadora Patrícia Abravanel.

Patrícia assumiu o tradicional quadro Jogo dos Pontinhos e o comunicador ficou na bancada ao lado dos participantes Helen Ganzarolli, Carlinhos Aguiar, Lívia Andrade, Cabrito Tevez e Flor.

Um dos momentos de destaque na atração, foi quando Silvio se assustou ao levar o choque elétrico na cadeira em que estava sentado, típica brincadeira que ele faz com os participantes da bancada quando está no comando do programa.

Em outro momento da brincadeira, foi repreendido por Patrícia por demorar para escrever em um papel a resposta de uma das perguntas que havia feito aos integrantes da bancada.

Veja abaixo um dos momentos em que Silvio Santos levou choque: