Sílvio Santos e Ary Fontoura tomam segunda dose da vacina conta covid-19

Ary Fontoura, 88, e Silvio Santos, 90, tomaram a segunda dose da vacina contra covid-19 Foto: Instagram/ @aryfontoura| Twitter/ @SBTonline

Silvio Santos, 90, recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19 nesta quarta-feira, 10, em um posto de imunização da Prefeitura de São Paulo, na zona sul da cidade.

O apresentador aparece em um vídeo sendo imunizado, usando máscara e um pijama estampado com aviões de dinheiro coloridos, da marca de seu neto, o ator Tiago Abravanel.

O momento foi compartilhado no perfil do Twitter do SBT. A cena viralizou nas redes sociais pela “careta” que o dono da emissora fez ao receber a dose. “Ai, ui”, brincou ele enquanto recebia a aplicação.

Vacinado! Silvio Santos recebeu hoje (10/03/21) a segunda dose da vacina contra Covid-19 #SilvioSantos pic.twitter.com/SoV2crkyTE — SBT (@SBTonline) March 10, 2021

Silvio tomou a primeira dose em 10 de fevereiro e teve o momento registrado pelas filhas Rebeca e Patricia Abravanel, nas redes sociais. "Alguém reconhece esse figura na fila da vacinação? Aquele ali com a camisa abotoada errado e pose de galã? Meu papaizão dando seu grito de liberdade! Saudades de abraçar, de estar junto sem medo! Viva! A fé vence o mundo e nessa fé suportamos os tempos difíceis com o coração esperançoso! Para Deus nada é impossível! Em frente sempre!', disse Patrícia.

Outra personalidade que também recebeu a segunda dose da vacina nesta quarta-feira, 10, foi o ator Ary Fontoura, 88. O veterano, que tomou a primeira dose no dia 9 de fevereiro, foi imunizado em um posto drive-thru no Rio de Janeiro.

Em seu Instagram, ele publicou um vídeo do momento e deixou uma mensagem para os internautas: "Agora que tomei a segunda dose eu posso mudar de hábitos e deixar de usar máscara? Absolutamente não! Vamos com calma e devagarinho a gente chega lá. Deus é grande e vai se lembrar da gente".

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais