Silvio Santos dá R$ 2 mil a grafiteiros que o homenagearam

Foto: Reprodução/Facebook

O grafiteiro Paulo Terra foi um dos convidados de Silvio Santos no programa do último domingo, 20, depois de ter homenageado o apresentador com um graffitti de 27 metros de comprimento por 8 de altura na Avenida 23 de Maio, em São Paulo.

Mesmo sem aviõezinhos, Silvio deu R$ 1 mil a Paulo e R$ 500 a cada um dos dois ajudantes do grafiteiro: Pedro Terra e Edy HP. "Isso não é um pagamento, pois eu sei que um trabalho como esse não tem pagamento. Eu agradeço muito a gentileza de terem vindo. Eu já mandei filmar e eu vou colocar esse filme no Hall da Fama", disse o apresentador.