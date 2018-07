Silvio Santos copia receita de cappuccino do salão do Jassa; veja o vídeo

Silvio Santos. Foto: Divulgação/SBT

O segredo por trás de uma das bebidas preferidas de Silvio Santos acaba de ser revelado. Em vídeo, o apresentador aparece anotando a receita do cappucino que sempre costuma provar quando visita o seu cabeleireiro oficial, o Jassa, alvo frequente de comentários do Homem do Baú na televisão.

O momento foi registrado pelo apresentador Geraldo Luis, da Record TV, que compartihou em um post no Instagram. "No salão do amigo Jassa o dono do SBT anotando a receita da querida Leni que faz a melhor limonada do Brasil e o cappuccino que ele ama. Coisas de Silvio Santos...e tenham certeza, chegando em casa ele vai fazer. Ele sempre será o dono dos Domingos", escreveu.

No vídeo, Silvio aparece usando óculos e com um papel, escrevendo as dicas de uma funcionária do salão de cabeleireiros, localizado na zona oeste de São Paulo. Dentre as dicas, ele anota alguns ingredientes, como bicarbonato de sódio e canela, e faz algumas perguntas sobre os procedimentos para preparar a bebida.