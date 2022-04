Silvero Pereira sofre acidente de carro e sai sem ferimentos: 'Está tudo bem'

Silvero Pereira sofreu acidente de carro no último domingo e, felizmente, não teve ferimentos. Foto: João Miguel Júnior/Globo

Silvero Pereira sofreu um acidente de carro neste domingo, 17, no interior do Ceará. Segundo nota divulgada no Instagram, o ator estava na dirigindo acompanhado de dois amigos e acabou invadindo o acostamento durante uma curva fechada.

"Na manhã deste domingo, 17, o ator e diretor Silvero Pereira sofreu um acidente de carro na estrada entre as cidades de Senador Pompeu e Piquet Carneiro, no Ceará, enquanto voltava de Milhã para Mombaça", informou o comunicado.

Felizmente, ninguém saiu ferido. Ainda de acordo com a nota, o artista conseguiu sair sozinho do veículo e acionou a guarda municipal e o seguro. Todos estavam usando cinto de segurança.

Na publicação, Silvero também tranquilizou os fãs: "Está tudo bem, obrigado pela preocupação."