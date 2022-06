Silene, vendedora de cocada, se pronuncia após caso de racismo no 'É de Casa': 'Não tinha entendido'

Dona Silene, convidada do 'É de Casa', se pronunciou após a apresentadora Talitha Morete ser acusada de racismo estrutural. Foto: TV Globo

No sábado, 11, uma cena do programa É de Casa, da Rede Globo, causou discussão nas redes sociais e a apresentadora Talitha Morete foi acusada de ser racista com a convidada do matinal, Dona Silene. Já na terça-feira, 14, as duas se pronunciaram no Instagram.

A situação que causou incômodo nos internautas foi apontada como 'racismo estrutural'. Silene é vendedora de cocada e foi convidada por Talitha para reproduzir a receita no programa. No entanto, quando o doce ficou pronto, a apresentadora pegou a bandeja e entregou para a doceira servir aos convidados.

Após a repercussão nas redes sociais, a apresentadora se desculpou publicamente pela atitude e Dona Silene também se pronunciou. "Eu fui surpreendida por muitas mensagens e apoio a qual não tinha entendido o porquê", começou ela.

A cozinheira disse que não se sentiu menosprezada pela atitude da apresentadora e que foi muito bem recebida: "Sei que muitos se sentiram machucados com a cena, porém naquele momento eu não tive esse sentimento. Ao contrário, fui muito bem recebida e acolhida por todos".

Ela ainda agredeceu ao apresentador Manoel Soares, cuja atitude viralizou nas redes sociais, por ter se levantado e oferecido servir o doce no lugar de Silene. A doceira também pediu que o público não ataque Talitha, pois acredita que não houve intenção de reproduzir violência.

Confira o pronunciamento na íntegra:

"Boa noite a todos. Estou passando aqui para um pequeno esclarecimento. Eu fui surpreendida por muitas mensagens e apoio a qual não tinha entendido o porquê.

Ainda estou meio perdida, pois foi tudo muito novo para mim. Escrevo não para diminuir ou banalizar as dores de ninguém, pois sei que muitos se sentiram machucados com a cena. Porém, naquele momento, eu não tive esse sentimento. Ao contrário, fui muito bem recebida e acolhida por todos.

Para quem não sabe, a Talitha foi um instrumento para que eu pudesse ter a oportunidade de ser apresentada a vocês, eu sou muito grata por isso e jamais poderia vir aqui incitar ódio a uma pessoa que, na minha concepção, não teve a intenção de reproduzir qualquer tipo de violência.

Então, peço a todos que não a ataquem. Todos vocês que estão chegando agora vão me conhecer e saber que eu sou da paz, meu propósito não é guerra. Quero deixar também a minha gratidão e meu abraço para o Manoel, pela gentileza e todo cuidado que teve. Um beijo a todos e sintam-se abraçados."

Confira a cena do programa: