​Boran autoriza um casamento arranjado em 'Sila: Prisioneira do Amor'

Boran autoriza um casamento arranjado

Segunda, 20 de junho

Kevser desconfia que Narin está grávida. Boran vai visitar Narin e discute com a mãe. Esma viaja para Istambul. Boran autoriza um casamento arranjado e Sila fica furiosa com a decisão do marido.

Narin conta a Sila e Boran que está grávida

Terça, 21 de junho

Boran e Sila discutem sobre a decisão que ele tomou. Narin descobre que está grávida. As mulheres da fábrica convocam Sila para uma reunião. Kevser diz ao marido que não quer que Narin tenha um bebê. Boran é ameaçado por um funcionário da fábrica que se sentiu traído. Narin conta a Sila e Boran sobre a gravidez.

Clã decide suspender sentença de Narin

Quarta, 22 de junho

Boran convida Narin para jantar. Narin começa a trabalhar com Sila no mesmo escritório onde Azad trabalhava. Boran e Sila discutem sobre fechar ou não a fábrica. Bedar e Celil descobrem que terão um neto. Os líderes do clã decidem suspender a sentença de Narin, já que agora ela é uma viúva.

Boran consegue desfazer acordo de casamento

Quinta, 23 de junho

Narin se emociona ao ver um vídeo de Azad. Os pais de Narin vão buscá-la na casa de Bedar, mas ela se recusa a voltar para casa. Mahmut procura Boran para tentar desfazer o acordo de casamento. Dihan fala com Esma e a esposa escuta. Boran consegue desfazer o acordo de casamento, mas Sila põe tudo a perder.

Boran planeja fugir com Sila

Sexta, 24 de junho

Sila entra em desespero e precisa de atendimento médico. Dihan descobre que Sila ajudou um casal a fugir de Mardin. Boran se irrita com os chefes do clã que insistem em insultar Sila. Boran planeja fugir com Sila para outro país.

Sila decide fugir do país sozinha

Sábado, 25 de junho

Bedar chora sobre o túmulo de Azad. Sila decide ir embora sozinha e passa o controle dos negócios para Celil e Narin. Dihan ameaça Sila durante uma festa na casa de Firuz. Sila começa a sentir contrações, mas vai para o aeroporto para fugir de Mardin.