Shows de MC Gui são cancelados após ele ser acusado de praticar bullying

O cantor MC Gui. Foto: Instagram/@mcgui

Pelo menos dois shows de MC Gui foram cancelados após o cantor ser acusado de praticar bullying contra uma menina nos Estados Unidos. Um deles seria promovido por uma escola de idiomas em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e o outro tinha o apoio da prefeitura de Cambuquira, em Minas Gerais. Na madrugada desta terça-feira, 22, o artista publicou um vídeo de esclarecimento em que nega as acusações.

MC Gui havia feito stories no Instagram em que aparece rindo antes de mostrar o rosto de uma menina que estava no trem que levava os visitantes a um parque da Disney, em Orlando. O caso ganhou repercussão nas redes sociais, principalmente no Twitter, em que hashtags foram criadas em apoio à criança e contra o MC.

Por conta disso, a unidade da escola de idiomas CNA em Três Lagoas emitiu uma nota oficial, no Facebook, para comunicar o cancelamento do show do artista em um evento de Halloween.

"O CNA Idiomas Três Lagoas/MS, através desse post, informa que foi solicitado o cancelamento do show do cantor MC Gui, que seria realizado no próximo dia 31 de outubro de 2019 em nosso evento do Halloween. Por esse motivo também excluímos o post que anunciava o evento. Reforçamos que ética e respeito fazem parte dos valores da nossa empresa e qualquer situação que vá contra nossos princípios em nenhuma hipótese é aceita", diz o comunicado.

Na manhã desta terça-feira, a página da prefeitura de Cambuquira também informou que uma apresentação de MC Gui, que ocorreria no começo de novembro, foi cancelada pelo organizador do evento.

"A Prefeitura Municipal vem por meio desta nota comunicar que não era a organizadora do evento Festa de Rua, com o cantor MC Gui, e que apoiava somente cedendo o local para realização do evento. Informa ainda que não compactua com gestos de bullying de qualquer forma e que o organizador informou o seu cancelamento", afirma o órgão público.

MC Gui pede desculpas após acusação de bullying

Na madrugada desta terça-feira, o cantor MC Gui publicou um vídeo de esclarecimento no Instagram em que nega as acusações de ter praticado bullying e pede desculpas "se alguém realmente se sentiu constrangido" com a publicação dele.

"Resolvi fazer esse vídeo para falar sobre o assunto que repercutiu de uma forma injusta, de uma forma que, infelizmente, eu não tive como me pronunciar com respostas não só para os internautas como para amigos, pessoas que eu conheço, que conhecem a minha índole e acabaram lendo vários portais de notícias que divulgaram que eu estava fazendo bullying com uma criança", diz o cantor no início do vídeo.

Ele explica que está de férias em Orlando, nos Estados Unidos, com a família e a namorada. Nesta segunda-feira, 21, ao visitar um dos parques da Disney, ele conta que encontrou uma família no trem que leva os visitantes até o local. "[Os membros da família] estavam fantasiados para curtir o Halloween do Magic Kingdom [parque da Disney]. Eles estavam como personagens do Monstros S.A. [...] e eu achei aquilo incrível, achei algo que eu nunca tinha visto em qualquer outro lugar", comentou o cantor.

Ele afirma que resolveu fazer a filmagem, que incluía também a mãe e o pai da menina. "A todo momento, eles estavam da forma que eu mostrei no vídeo, não foi algo que eu filmei e eles viram e se sentiram constrangidos. Tanto que depois que eu fiz o vídeo, desceu todo mundo junto, o parque não estava tão cheio, nem o trem, e conversamos, demos risada, tirei foto com outras crianças", diz ele.

"Em momento algum eu pensei em fazer isso para atacar alguém ou fazer bullying", continua MC Gui no vídeo, justificando que não faria isso contra uma criança porque "algo mais forte que eu sempre tive em minha carreira foi meu público teen, que me fez ter certeza há cinco, sete anos... se hoje eu estou aqui é muito pelo público teen que eu sempre tive".

Após negar as acusações e dar sua versão da história, MC Gui pede desculpas às pessoas "que interpretaram da forma errada, da forma que os sites de fofoca acabaram postando" e diz que "jamais foi minha intenção, eu nunca na minha vida quero ter essa intenção de prejudicar alguém, principalmente a minha pessoa". "Quero muito pedir desculpas se alguém realmente se sentiu constrangido pelo vídeo, mas essa jamais foi minha intenção", termina o cantor.

Confira a declaração completa dele abaixo: