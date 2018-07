Show de Karol Conka será transmitido ao vivo no Facebook

Charli XCX e Karol Conka Foto: Russell Cheyne/ Reuters e VIVIBACCO

Charli XCX e Karol Conka são os destaques do show do Cultura Inglesa Festival que ocorrerá em 11 de junho, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Os fãs da rapper brasileira ainda terão a opção de acompanhar sua apresentação na transmissão ao vivo da página no Facebook da Cultura Inglesa.

O Estadão, que é parceiro do evento, também vai compartilhar o live em suas redes sociais. A editoria E+ terá uma cobertura especial no Facebook e Instagram.

Na ocasião, Karol Conka vai cantar seus grandes sucessos e canções em homenagem a David Bowie.

O Cultura Inglesa Festival vai até 18 de junho e, além dos shows, tem exposições, mostra de cinema, espetáculos de teatro, dança e atividades infantis. Toda a programação é gratuita e pode ser conferida no site da Cultura Inglesa e no aplicativo Cultura Inglesa Festival que está disponível para download gratuito na App Store e Google Play.