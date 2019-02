Show de Valesca Popozuda é cancelado após apoio a fã de Bolsonaro

A cantora Valesca Popozuda e o maquiador Agustin Fernandez. Foto: Instagram/@agustinofficial

Um encontro entre Valesca Popozuda e o maquiador Agustin Fernandez trouxe uma repercussão negativa para a cantora. O perfil no Instagram do Eufórica Club comunicou que um show da cantora, marcado para o próximo sábado, 23, em Campinas, foi cancelado por conta de um vídeo de Valesca ao lado do amigo, pelo fato de ele ser um "fã de Bolsonaro".

"Nos últimos dias, a artista postou um vídeo nas redes sociais com um amigo dela que é fã do atual presidente Jair Bolsonaro (PSL). O fato ganhou repercussão nacional e Valesca foi fortemente criticada já que ela sempre se mostrou a favor da comunidade LGBTQ+", diz a nota oficial.

A página demonstrou ainda seu apoio aos "direitos de igualdade dos gays, lésbicas, bissexuais e transgênero", o que teria motivado o cancelamento do show.

Procurada pelo E+, a cantora confirmou, por meio de sua assessoria, o cancelamento do evento e ressaltou que ficou "surpresa" com o comunicado e "chateada com a decisão do evento". "Quem me acompanha sabe que sempre lutei em prol do amor, da liberdade e pela maior empatia uns pelos outros."

Na última semana, o encontro entre Valesca e Fernandez levantou a hashtag #RIPValesca no Twitter, em que vários fãs mostraram descontentamento com a associação da artista com um fã de Bolsonaro. A cantora, então, se pronunciou nos stories do Instagram: “O Agustin é meu amigo de anos. O que ele fala e quiser falar é problema dele, a vida é dele, então não sou eu que vou criticar. Ele é meu amigo antes de tudo, tá? Então eu quero que vocês respeitem ele e me respeitem, principalmente”.

Confira abaixo a íntegra do comunicado publicado pelo Eufórica Club e, em seguida, a nota enviada pela assessoria de Valesca Popozuda:

"A K2L, escritório responsável pelo gerenciamento de carreira de Valesca Popozuda, comunica que o show que seria realizado no dia 23 de fevereiro, em Campinas (SP), foi cancelado por decisão da organização do evento: Pré Carnaval Eufórica Club.

Valesca envia seu recado aos fãs: 'Meus amores, infelizmente não estaremos juntos no show do interior de São Paulo, em Campinas. Confesso que foi uma surpresa receber este comunicado do evento, que conhece o meu respeito pela comunidade LGBTQ+. Inclusive estive em estúdio esses dias preparando um show incrível para os meus fãs, que merecem todo meu respeito e dedicação. Quem me acompanha sabe que sempre lutei em prol do amor, da liberdade e pela maior empatia uns pelos outros. Meu principal lema de vida é levar a alegria a todos, sempre respeitando o próximo e sua opinião. É importante lembrar que não defendo ninguém, apenas respeito as escolhas de cada um. Até porque é tão importante praticar o amor e entender que todos nós somos diferentes e cabe a um de nós formarmos os nossos princípios e ideais.

Respondendo a pergunta de vários fãs, questionando sobre o cancelamento, de fato procede. Estou chateada com a decisão do evento, mas, meus amores, espero, em breve, voltar a Campinas e cantar para vocês, um público tão lindo, que me sempre me recebeu com muito carinho. O amor precisamos, muitas vezes, provar e o tempo retribui. Agradeço a força de todos.'"