Show de Simone e Simaria nos EUA é interrompido pela polícia

Show da dupla em Miami foi interrompido por policiais. Foto: Instagram.com/simoneesimaria

O show de Simone e Simaria em Miami acabou antes do previsto na madrugada do último sábado, 29. Segundo confirmou a assessoria de imprensa da dupla, a polícia local entrou no River Yacht Club e desligou os equipamentos de som.

A apresentação estava prevista para terminar às 2h da madrugada, e a polícia adentrou o espaço 15 minutos antes. O motivo alegado seria que a área onde a casa de shows se localiza é residencial.

Segundo o jornal Extra, pessoas presentes no evento relataram, pelo menos, oito brigas no local. A polícia foi acionada, e o show interrompido. A assessoria disse que a dupla foi obrigada a parar o show e saiu do palco sem se despedir do público.

Personalidades como Larissa Manoela e Karina Bacchi foram assistir à apresentação.

Hoje Miami ficou ainda mais animada o show foi delas- lindas e talentosassss @simoneesimaria ! Muito amor por essa dupla obrigada pelo convite meninas! #babybacchi e #bacchiavó @nadiabacchi3 sairam ainda mais felizes ! # Uma publicação compartilhada por Karina Bacchi (@karinabacchi) em Jul 28, 2017 às 10:25 PDT