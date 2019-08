Show de Sandy e Junior tem plateia com artistas e festa surpresa para Bruna Marquezine

Coincidentemente (ou não), a pré-venda dos shows começou em 20 de março, dia do início do outono. O álbum ‘As Quatro Estações’, de 1999, permitia que as crianças trocassem as capas de acordo com as estações do ano. Na música homônima, o refrão diz: “No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal”.

Foto: Instagram/@sandyejunior